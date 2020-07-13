Акторка Келлі Престон, яка померла після дворічної боротьби з раком грудей, за життя зіграла у багатьох голівудських стрічках.

Популярність вона здобула після виходу стрічок Знахідка 52 та Шалопай. У 1983 році Келлі виконала другорядну роль у фільмі Король жахів, який екранізували за книгою Стівена Кінга.

Комедія Близнюки, яка стала лідером касових зборів подарувала акторці ще більшу впізнаваність, оскільки вона зіграла роль милої Марні, дівчини, яка замішана у пригодах головних героїв.

Крім неї у цьому фільмі знялись Арнольд Шварценеггер та Денні де Віто.

Ще одна яскрава робота Престон – це роль у бойовику Від сходу до заходу. У 90-ті цей фільм мав велику популярність, хоча Келлі виконала там епізодичну роль журналістки. Однак ця робота дала неабиякий досвід, бо вона працювала на одному майданчику з Джорджем Клуні та Квентіном Тарантіно.

У 2016 році почалися зйомки кінострічки, що оповідає про життя гангстера Джонна Готті, роль якого виконав Траволта. Дружину головного героя зіграла Престон. Кодекс Готті – це в певному роді сімейний проект. У цьому фільмі 17-річна донька акторки Елла зіграла дочку мафіозі.

Біографія Келлі Престон

Келлі Престон народилася 13 жовтня 1962 року у США. Батько дівчини працював на сільськогосподарської фірмі, але загинув, тому мати Лінда вдруге вийшла заміж. Її чоловік Пітер Пелзіс удочерив Келлі. Саме під прізвищем вітчима вона починала свою акторську кар’єру.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Preston (@therealkellypreston) on Aug 10, 2019 at 4:27pm PDT

В дитинстві акторка жила в Іраку та Австралії. Після закінчення середньої школи повернулася у США, де продовжила навчання у Punahou School в Гонолулі. Пізніше Келлі вивчала мистецтво драми в університеті Південної Кароліни.

У молодості Престон мала роман із Джорджем Клуні, але у 1985 році вона вийшла заміж на за актора Кевіна Гейджа. Шлюб проіснував недовго, бо у 1989 році на зйомках нового фільму Келлі познайомилася із Джоном Траволтою. Вони одружилися і в пари народилось троє дітей.

Смерть Келлі Престон

12 липня у віці 57 років дружина актора Джона Траволти померла від раку грудей.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) on Jul 12, 2020 at 10:20pm PDT



У своєму Instagram голлівудський актор написав, що його дружина вела дворічну боротьбу проти хвороби, але програла її. Офіційно Келлі Престон та Джон Траволта не повідомляли про початок боротьби з раком.