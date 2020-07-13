Російському актору Пампушному відмовили у в’їзді в Україну

Російського актора Антона Пампушного не впустили до України та видали трирічну заборону на в’їзд через відвідини окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві ДПСУ.

Пампушний вранці 13 липня прилетів в аеропорт Бориспіль рейсом з Франкфурта та намагався обдурити українських прикордонників.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anton Pampushnyy (@anton_pampushnyy) 31 Бер 2019 р. о 8:48 PDT

– Під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року, – йдеться у повідомленні.

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Виявилося, що актор знімався у російському фільмі Балканський рубіж, частина зйомок якого відбувалася саме в Криму.

На відео Пампушний підтвердив, що літав до Сімферополя рейсом із Москви.

– В Україну, зі слів чоловіка, він прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться, – запевнили українські прикордонники.

Антон Пампушний також знімався у російському кількасерійному фільмі Хрещення Русі.

За оцінкою багатьох критиків, сценарій картини є повністю міфологізованим та мало відповідає історичним реаліям епохи.

До 2021 року продовжує діяти заборона на в’їзд до України російському реперу Олексію Долматову (Guf) через гастролі в окупованому Криму.

Окрім того, що у травні він анонсував концертний тур містами України, у Києві почав працювати брендовий магазин одягу Долматова.

Фото: anton_pampushnyy