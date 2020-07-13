Російському актору Пампушному відмовили у в’їзді в Україну

Російського актора Антона Пампушного не впустили до України та видали трирічну заборону на в’їзд через відвідини окупованого Криму.
Про це йдеться у заяві ДПСУ.
Пампушний вранці 13 липня прилетів в аеропорт Бориспіль рейсом з Франкфурта та намагався обдурити українських прикордонників.
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– Під час бесіди чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року, – йдеться у повідомленні.
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Виявилося, що актор знімався у російському фільмі Балканський рубіж, частина зйомок якого відбувалася саме в Криму.
На відео Пампушний підтвердив, що літав до Сімферополя рейсом із Москви.
– В Україну, зі слів чоловіка, він прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться, – запевнили українські прикордонники.
Антон Пампушний також знімався у російському кількасерійному фільмі Хрещення Русі.
За оцінкою багатьох критиків, сценарій картини є повністю міфологізованим та мало відповідає історичним реаліям епохи.
До 2021 року продовжує діяти заборона на в’їзд до України російському реперу Олексію Долматову (Guf) через гастролі в окупованому Криму.
Окрім того, що у травні він анонсував концертний тур містами України, у Києві почав працювати брендовий магазин одягу Долматова.
Фото: anton_pampushnyy