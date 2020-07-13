Смерть Наї Рівери: тіло актриси знайшли на дні озера

В Каліфорнії, де 8 липня зникла американська акторка Ная Рівера, на дні озера Піру було знайдено тіло людини.

Найімовірніше, це і є тіло зниклої безвісти жінки.

Про це 13 липня повідомив шериф округу Вентура, відповідальний за пошуки Рівери.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

– Сьогодні вранці в озері Піру ми знайшли тіло. Триває опізнання, – йдеться у заяві.

Також у поліції анонсували прес-конференцію, на якій буде оголошено усі подробиці пошуків.

Актриса Найя Рівера зникла у середу, 8 липня, після прогулянки озером на катері разом зі своїм 4-річним сином.

Пізніше хлопчик розповів поліції, що мама стрибнула з катера у воду, але назад уже не повернулася.

Після того, як тіло актриси більше доби розшукувала команда із понад 80 рятувальників, шериф округу оголосив, що Найю Ріверу визнали загиблою. Однак пошуки продовжилися.