Смерть Наї Рівери: тіло актриси знайшли на дні озера

В Каліфорнії, де 8 липня зникла американська акторка Ная Рівера, на дні озера Піру було знайдено тіло людини.

Найімовірніше, це і є тіло зниклої безвісти жінки.

Про це 13 липня повідомив шериф округу Вентура, відповідальний за пошуки Рівери.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020