Тіло, знайдене в озері в американському штаті Каліфорнія, ідентифікували як зниклу зірку Наю Ріверу. Про це повідомили в поліції.

Водолази і команди, що використовують гідроакустичні обладнання, виявили тіло раніше в понеділок.

У понеділок на прес-конференції на березі озера шериф Білл Аюб з відділу шерифа округу Вентура заявив, що поліція впевнена, що знайдене тіло належить Рівері.

Раніше актрису вже визнали загиблою без виявлення тіла.

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Аюб додав, що немає ознак “нечесної гри” або що вона наклала на себе руки.

Син Рівери розповів поліції, що вони плавали, але потім “мама зникла під водою”.

Зникнення Рівери

8 липня в Каліфорнії зникла актриса Ная Рівера після прогулянки з сином на човні.

Вона орендувала катер, а через три години люди побачили, що в човні, який дрейфує, є лише одна дитина без дорослих, і вона спить.

Ная Рівера відома тим, що вона грала чарлідера Сантану Лопес в надзвичайно популярному музичному комедійному серіалі Glee (Хор).