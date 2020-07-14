Маша Єфросиніна розповіла про перший оральний секс і булінг у стосунках

Маша Єфросиніна поділилася враженнями від першого сексу, а також дала поради, як правильно говорити з дітьми про сексуальні стосунки. Відверто про найінтимніше телеведуча розповіла у проекті Stories від Dialog Hub та Durex.

Оральний секс – це теж перший секс. Мій перший секс протягом кількох років був оральний, – згадує Єфросиніна.

Водночас телеведуча зізналася, їй дуже пощастило з першим партнером.

Він приніс книгу-посібник з оральних втіх, ми вивчали з ним одне одного разом. Коля був прекрасний не тільки на обличчя.

Єфросиніна переконана, говорити з дитиною про секс потрібно з трьох років.

Я ловила моменти, коли вона (Нана – донька – Ред.) у хорошому настрої. Я розповідала історії: «А уявляєш, донька однієї моєї знайомої мала невдалий перший секс»… Половина історій вигадані. З Сашулею (син – Ред.) у нас є книги Юлі Ярмоленко «Малечі про інтимні речі». Ми з Сашком все вивчили про його статеву статуру, йому дуже сподобалося. Я вчу його стежити за власною гігієною. Книга в цьому теж дуже допомогла. Я страшенно не хочу звинувачувати себе в тому, що не дала їм інформацію.

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Крім того, Маша Єфросиніна розповіла про абюз у стосунках. За її словами, насильство починається не з удару.

Абюз терплять мільйони жінок у нашій країні і в усьому світі. Припустимо, беремо молоду пару. Вони познайомилися, їм добре разом, класична історія знайомства хлопця і дівчини. І одного дня у компанії зі спільними друзями, хлопець дозволяє собі сказати: «Машо, ти сьогодні вирядилася просто як папуга, мені соромно за тебе, що це за одяг. Груди відкрий покажи».

— Більшість дівчат у кращому випадку підуть у туалет поплачуть, ввечері влаштують йому істерику: «Ти здурів, що це було». Абюзери феноменально вибачаються. Кривдник психологічно дуже продумана людина: «Слухай, подивися, які у нас чудові дітки народилися. Ну як вони без мами. На почитай статтю про поганих матерів».

Помилково думати, що кривдник робить так: «Ах ти, тварюко, сидіти дома!» Тому і терплять по 10 років.

— 10-15% жертв домашнього насильства – чоловіки. Я не хотіла б зараз, щоб складалося враження, що ми топимо тільки за жінок. Чоловікам я також пропоную так робити в подібному випадку – припинити відразу: «Зі мною так не можна!».

Більше про невдалий секс, фемінізм і наслідки статевих стосунків – у повному інтерв’ю.

Dialog Hub та DUREX представляють новий проект STORIES, у якому зірки приходять в Dialog Hub на найвідвертішу розмову про секс і стосунки.

Цей проект Dialog Hub розробив разом з брендом презервативів Durex та щомісяця дивуватиме найвідвертішими подробицями з життя зірок.