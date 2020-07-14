Український фільм Мої думки тихі вийде на НВО Europe

Восени на НВО Europe вийде дебютний український фільм режисера Антоніо Лукича Мої думки тихі.

Контракт на показ стрічки підписали ще навесні, проте, тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки за міжнародними стандартами QC компанії HBO.

Стрічку Мої думки тихі зняли ще в 2019 році. Прем’єра відбулася в Чехії на Міжнародному фестивалі в Карлових Варах. Фільм отримав Спеціальну нагороду журі.

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У фільмі знялася заслужена артистка України Ірма Вітовська. Дебют в стрічці був у актора Андрія Лідаговського.

Сюжет фільму Мої думки тихі

У Вадима великі проблеми, як на роботі, так і в особистому житті. Він працює звукорежисером, але прибутку це особливо не приносить.

До Вадиму звернулася канадська компанія, яка попросила записати звуки закарпатських тварин для створення гри. Якщо він впорається із завданням, та ще й запише крякання рахівського Крижна, він поїде на роботу в Канаду.

Допомогти йому з цим вирішила мама, але Вадим не сильно цьому радий, адже можливі великі неприємності.

У травні українська кіноакадемія оголосила переможців четвертої національної кінопремії Золота Дзиґа 2020. Тоді найбільше нагород зібрала стрічка Мої думки тихі режисера Антоніо Лукича – чотири статуетки.

Джерело: ДержКіно України