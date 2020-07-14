Ная Рівера - біографія і подробиці життя

Тіло американської акторки Наї Рівери знайшли в озері Піру, штат Каліфорнія, 13 липня. За даними поліції, слідів насильницької смерті чи самогубства не було.

Найімовірніше, зірка сама потонула в озері.

Біографію акторки та про її найпопулярніші ролі, читайте у нашому матеріалі.

Біографія

Ная Рівера народилась у 1987 році в Каліфорнії, однак більшу частину життя прожила в Лос-Анджелесі.

Там вона у ранньому віці вже стала моделлю і з’являлась у багатьох рекламних роликах.

Її дебют у кіно відбувся в 4 роки – вона зіграла одну з головних ролей у комедійному серіалі Королевська сім’я.

З 1992 до 2002 року акторка переважно мала епізодичні ролі в телесеріалах Принц з Беверлі-Хіллз, Справи сімейні, Рятувальники Малібу, Майстер перевтілення.

У 2009 році Рівера отримала роль чарлідера Сантани Лопес в музичному телесеріалі Хор. Критики та глядачі вподобали її персонажа, і у другому сезоні він став одним з центральних.

Після виходу з Хору у 2015 році Рівера почала зніматися у мильній комедії Підступні покоївки у ролі одної з покоївок.

Особисте життя

Акторка два роки зустрічалась з колегою по Хору Марком Салінгом.

У 2013 році Рівера заручилась з репером Шоном Андерсом, однак пара так і не розписалась.

У 2014 році актриса вийшла заміж за актора Раяна Дорсі. У пари народився син Джозі. У 2018 році пара розлучилась.

Переглянути цей допис в Instagram Always bringing the ???? Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera) 11 Бер 2020 р. о 1:02 PDT

Смерть Наї Рівери

8 липня в Каліфорнії зникла актриса Ная Рівера після прогулянки з сином на човні.

Вона орендувала катер, а через три години люди побачили, що в човні, який дрейфує, є лише одна дитина без дорослих, і вона спить.

Пошуки тривали кілька днів, однак без результату. Її визнали загиблою без тіла. А вже 13 липня поліція повідомила, що вони знайшли тіло.