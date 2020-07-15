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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Мати Брітні Спірс подала до суду, щоб отримати доступ до грошей доньки

Мати американської співачки Брітні Спірс знову подала до суду з проханням на розпорядження багатомільйонними статками доньки.

Лінн Спірс хоче отримувати спеціальні повідомлення з усіх питань фонду, що володіє більшістю активів Брітні.

У 2004 році співачка подала в суд на SJB Revocable Trust, щоб захистити активи і підготувати своїх дітей до майбутнього.

Тоді встановили, що фонд розпоряджатиметься матеріальними фінансовими активами протягом життя Брітні і забезпечує розподіл цих активів після її смерті.

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Наразі ж опікуном Брітні Спірс є її батько Джеймі, який розпоряджається її бізнесом та статками.

Перший позов

Раніше Лінн Спірс вже подавала до суду,аби дізнатися, чому Брітні тримали у психіатричній лікарні. Вона вимагала роз’яснень щодо опікунства над її донькою.

Джерело: The Blast

Фото: Dreamstime

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