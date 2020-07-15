Американська акторка та співачка Селена Гомес разом з співаком та композитором Тревором Деніелом випустила кліп на пісню Past Life.

Кліп починається зі спільного прямого ефіру співаків в Instagram. Загалом кліп вийшов доволі незвичним. Завершується також прямим ефіром.

Режисерами кліпу стали номінанти Греммі Ваня Хейнманн і Галь Муджа.

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Сам трек вийшов ще 6 березня і увійшов до дебютного альбому Деніала Nicotine.

Відео вже має понад 1,5 млн переглядів та більше 22 тис. різних коментарів.

Rare Селени Гомес

У січні Селена Гомес представила кліп на композицію Rare з однойменного альбому.

Ролик являє собою гіпнотичні кадри, на яких артистка з’являється у казковому лісі та у ліжку.