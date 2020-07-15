PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Подумаю: Ксенія Мішина приміряла образ блондинки

Перша українська Холостячка і актриса Ксенія Мішина приміряла образ блондинки.

Фото з довгими білими локонами Мішина поділилася з шанувальниками в Instagram.

– Подумаю, – написала вона під знімком.

Коментатори розділилися традиційно на два табори. Одні вважають, що з темним волоссям Мішиній краще, а інші роблять компліменти актрисі в білій перуці.

Читайте: Про чоловіків, сина та Крим: інтерв’ю Холостячки Мішиної

– Ні, тільки не блонд. Він категорично вам не личить. З вашим природним кольором волосся набагато краще, – пишуть шанувальники Холостячки.

За три години фото нового образу Мішиної отримало понад 15 тис. лайків.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Ксенія Мішина в проекті Холостячка

29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка. Їй 30 років і вона виховує сина Платона.

Українці дізналися про Мішину після ролей у мелодрамі Спокуса та телесеріалі Кріпосна.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх