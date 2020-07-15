Подумаю: Ксенія Мішина приміряла образ блондинки

Перша українська Холостячка і актриса Ксенія Мішина приміряла образ блондинки.

Фото з довгими білими локонами Мішина поділилася з шанувальниками в Instagram.

– Подумаю, – написала вона під знімком.

Коментатори розділилися традиційно на два табори. Одні вважають, що з темним волоссям Мішиній краще, а інші роблять компліменти актрисі в білій перуці.

Читайте: Про чоловіків, сина та Крим: інтерв’ю Холостячки Мішиної

– Ні, тільки не блонд. Він категорично вам не личить. З вашим природним кольором волосся набагато краще, – пишуть шанувальники Холостячки.

За три години фото нового образу Мішиної отримало понад 15 тис. лайків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 15 Июл 2020 в 3:50 PDT

Ксенія Мішина в проекті Холостячка

29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка. Їй 30 років і вона виховує сина Платона.

Українці дізналися про Мішину після ролей у мелодрамі Спокуса та телесеріалі Кріпосна.