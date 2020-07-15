Подумаю: Ксенія Мішина приміряла образ блондинки

Перша українська Холостячка і актриса Ксенія Мішина приміряла образ блондинки.
Фото з довгими білими локонами Мішина поділилася з шанувальниками в Instagram.
– Подумаю, – написала вона під знімком.
Коментатори розділилися традиційно на два табори. Одні вважають, що з темним волоссям Мішиній краще, а інші роблять компліменти актрисі в білій перуці.
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– Ні, тільки не блонд. Він категорично вам не личить. З вашим природним кольором волосся набагато краще, – пишуть шанувальники Холостячки.
За три години фото нового образу Мішиної отримало понад 15 тис. лайків.
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Ксенія Мішина в проекті Холостячка
29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка. Їй 30 років і вона виховує сина Платона.
Українці дізналися про Мішину після ролей у мелодрамі Спокуса та телесеріалі Кріпосна.