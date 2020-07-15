Причиною смерті Наї Рівери став нещасний випадок. Актриса потонула на озері Піру.
Про це йдеться в результатах оприлюдненої судмедекспертизи.
Фахівці не виявили на тілі Рівери ознак насильницької смерті або травм.
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– Результати розтину свідчать про те, що жінка потонула, а стан тіла відповідає часу, коли вона перебувала під водою. Ніяких травматичних ушкоджень або патологічних процесів при розтині виявлено не було, – йдеться в повідомленні.
Смерть Наї Рівери
9 липня 33-річна Ная Рівера зникла після того, як разом зі своїм 4-річним сином вирушила на прогулянку озером Піру на катері.
У човні знайшли лише дитину в рятувальному жилеті. За її словами, мама стрибнула у воду, але назад вже не повернулася.
Тіло Рівери знайшли через п’ять днів.
Творці серіалу Хор, в якому знімалася актриса, запустили збір коштів для сина Наї. Всі гроші підуть на оплату його навчання в коледжі.