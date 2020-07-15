PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Стала відома причина смерті Наї Рівери

Причиною смерті Наї Рівери став нещасний випадок. Актриса потонула на озері Піру.

Про це йдеться в результатах оприлюдненої судмедекспертизи.

Фахівці не виявили на тілі Рівери ознак насильницької смерті або травм.

Читайте: Смерть Наї Рівери: тіло актриси знайшли на дні озера через 5 днів

– Результати розтину свідчать про те, що жінка потонула, а стан тіла відповідає часу, коли вона перебувала під водою. Ніяких травматичних ушкоджень або патологічних процесів при розтині виявлено не було, – йдеться в повідомленні.

Смерть Наї Рівери

9 липня 33-річна Ная Рівера зникла після того, як разом зі своїм 4-річним сином вирушила на прогулянку озером Піру на катері.

У човні знайшли лише дитину в рятувальному жилеті. За її словами, мама стрибнула у воду, але назад вже не повернулася.

Тіло Рівери знайшли через п’ять днів.

Творці серіалу Хор, в якому знімалася актриса, запустили збір коштів для сина Наї. Всі гроші підуть на оплату його навчання в коледжі.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка