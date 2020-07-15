Причиною смерті Наї Рівери став нещасний випадок. Актриса потонула на озері Піру.

Про це йдеться в результатах оприлюдненої судмедекспертизи.

Фахівці не виявили на тілі Рівери ознак насильницької смерті або травм.

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– Результати розтину свідчать про те, що жінка потонула, а стан тіла відповідає часу, коли вона перебувала під водою. Ніяких травматичних ушкоджень або патологічних процесів при розтині виявлено не було, – йдеться в повідомленні.

Смерть Наї Рівери

9 липня 33-річна Ная Рівера зникла після того, як разом зі своїм 4-річним сином вирушила на прогулянку озером Піру на катері.

У човні знайшли лише дитину в рятувальному жилеті. За її словами, мама стрибнула у воду, але назад вже не повернулася.

Тіло Рівери знайшли через п’ять днів.

Творці серіалу Хор, в якому знімалася актриса, запустили збір коштів для сина Наї. Всі гроші підуть на оплату його навчання в коледжі.