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Ірландець і Пташиний короб: топ-10 найпопулярніших фільмів на Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix вперше оприлюднив топ-10 найпопулярніших фільмів. Підрахунок переглядів враховувався тільки за перші чотири тижні після релізу стрічки.

На першому місці опинився бойовик з Крісом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операція з порятунку. Перегляди картини досягли майже 100 млн. На другій позиції трилер Пташиний короб, в якому зіграла Сандра Баллок, він зібрав 89 млн переглядів. Трійку лідерів замикає бойовик Правосуддя Спенсера з Марком Волбергом, який зібрав 85 млн переглядів.

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Топ-10 фільмів на Netflix:

  1. Тайлер Рейк: Операція з порятунку (99 млн);
  2. Пташиний короб (89 млн);
  3. Правосуддя Спенсера (85 млн);
  4. Шестеро поза законом (83 млн);
  5. Загадкове вбивство (73 млн);
  6. Ірландець (64 млн);
  7. Потрійний кордон (63 млн);
  8. Не та дівчина (59 млн);
  9. Платформа (56 млн);
  10. Ідеальне побачення (48 млн).

27 червня 2020 року компанія Netflix випустила третій сезон популярного містичного серіалу Пітьма.

Це останній сезон серіалу, який уже встиг завоювати прихильність глядачів і стати справжнім хітом.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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