Стрімінговий сервіс Netflix вперше оприлюднив топ-10 найпопулярніших фільмів. Підрахунок переглядів враховувався тільки за перші чотири тижні після релізу стрічки.

На першому місці опинився бойовик з Крісом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операція з порятунку. Перегляди картини досягли майже 100 млн. На другій позиції трилер Пташиний короб, в якому зіграла Сандра Баллок, він зібрав 89 млн переглядів. Трійку лідерів замикає бойовик Правосуддя Спенсера з Марком Волбергом, який зібрав 85 млн переглядів.

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Топ-10 фільмів на Netflix:

Тайлер Рейк: Операція з порятунку (99 млн); Пташиний короб (89 млн); Правосуддя Спенсера (85 млн); Шестеро поза законом (83 млн); Загадкове вбивство (73 млн); Ірландець (64 млн); Потрійний кордон (63 млн); Не та дівчина (59 млн); Платформа (56 млн); Ідеальне побачення (48 млн).

27 червня 2020 року компанія Netflix випустила третій сезон популярного містичного серіалу Пітьма.

Це останній сезон серіалу, який уже встиг завоювати прихильність глядачів і стати справжнім хітом.