Стрімінговий сервіс Netflix вперше оприлюднив топ-10 найпопулярніших фільмів. Підрахунок переглядів враховувався тільки за перші чотири тижні після релізу стрічки.
На першому місці опинився бойовик з Крісом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операція з порятунку. Перегляди картини досягли майже 100 млн. На другій позиції трилер Пташиний короб, в якому зіграла Сандра Баллок, він зібрав 89 млн переглядів. Трійку лідерів замикає бойовик Правосуддя Спенсера з Марком Волбергом, який зібрав 85 млн переглядів.
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Топ-10 фільмів на Netflix:
- Тайлер Рейк: Операція з порятунку (99 млн);
- Пташиний короб (89 млн);
- Правосуддя Спенсера (85 млн);
- Шестеро поза законом (83 млн);
- Загадкове вбивство (73 млн);
- Ірландець (64 млн);
- Потрійний кордон (63 млн);
- Не та дівчина (59 млн);
- Платформа (56 млн);
- Ідеальне побачення (48 млн).
27 червня 2020 року компанія Netflix випустила третій сезон популярного містичного серіалу Пітьма.
Це останній сезон серіалу, який уже встиг завоювати прихильність глядачів і стати справжнім хітом.