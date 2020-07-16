Настя Каменських показала відео тренування для всього тіла

Українська співачка Настя Каменських знову похизувалась своєю фігурою та показала новий комплекс вправ для усього тіла.
Вона опублікувала пост у своєму Instagram щодо важливості роботи над собою та спортивними навантаженнями, які в першу чергу є проявом піклування про своє здоров’я.
– Чи згодні ви, що тіло – це відображення наших думок та внутрішніх відчуттів? Фігура, постава та хода – це результат піклування про здоров’я та повага до себе. Заняття спортом, ранкові руханки, йога, танці, пробіжки у зручний для вас час – це прояв піклування про своє тіло та здоров’я, – написала співачка.
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Согласны ли вы , что тело – это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя ⠀ Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор – это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье ???? ⠀ И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу ???? Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! ⠀ Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! ???? Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! ⠀ Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка – в сторис. ⠀ И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да – я буду продолжать их выкладывать ☺️
Також вона зазначила, що намагається так мотивувати своїх підписників на здоровий спосіб життя.
33-річна Настя Каменських публікує на своєму Youtube каналі відео з різноманітними тренуваннями на різні групи м’язів. Останнє з них – це 30 хвилинне кардіотренування.
За її словами, це нон-стоп кардіо, яке розраховане на тренування усього тіла, роблячи його струнким та підтягнутим.
Нещодавно українська співачка Настя Каменських поділила рецептами дієтичних солодощів зі своїми шанувальниками.
Вона зазначила, що солодке можна і треба їсти, але у помірній кількості та з правильним складом і до 12.00.
33-річна співачка розповіла про приготування таких десертів: морозиво з авокадо та горіхами, морозиво з курагою та полуницею, пп-цукерки.