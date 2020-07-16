Настя Каменських показала відео тренування для всього тіла

Українська співачка Настя Каменських знову похизувалась своєю фігурою та показала новий комплекс вправ для усього тіла.

Вона опублікувала пост у своєму Instagram щодо важливості роботи над собою та спортивними навантаженнями, які в першу чергу є проявом піклування про своє здоров’я.

– Чи згодні ви, що тіло – це відображення наших думок та внутрішніх відчуттів? Фігура, постава та хода – це результат піклування про здоров’я та повага до себе. Заняття спортом, ранкові руханки, йога, танці, пробіжки у зручний для вас час – це прояв піклування про своє тіло та здоров’я, – написала співачка.

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Також вона зазначила, що намагається так мотивувати своїх підписників на здоровий спосіб життя.

33-річна Настя Каменських публікує на своєму Youtube каналі відео з різноманітними тренуваннями на різні групи м’язів. Останнє з них – це 30 хвилинне кардіотренування.

За її словами, це нон-стоп кардіо, яке розраховане на тренування усього тіла, роблячи його струнким та підтягнутим.

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Нещодавно українська співачка Настя Каменських поділила рецептами дієтичних солодощів зі своїми шанувальниками.

Вона зазначила, що солодке можна і треба їсти, але у помірній кількості та з правильним складом і до 12.00.

33-річна співачка розповіла про приготування таких десертів: морозиво з авокадо та горіхами, морозиво з курагою та полуницею, пп-цукерки.