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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Alyona Alyona у сукні з пальмового листя презентувала кліп із Балі

Реп-виконавиця Alyona Alyona порадувала шанувальників черговим хітом і випустила кліп на пісню Тихо діти сплять.

Артистка присвятила цю пісню проблемам екології, висловившись, що не хоче жити і бачити це далі.

– Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях рясніють принесені вітром пакети, – йдеться під кліпом Alyona Alyona.

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Вона додала, що живучи, люди не думають про те, що все знищують вони самі.

– Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його краще. Але зараз навіть те, що не потребує вдосконалення, ми знищуємо, не думаючи про наслідки.

За годину з моменту прем’єри відео його подивилися більше 15 тис. осіб.

Нещодавно співачка Аlyona Аlyona зізналася, що важить 127,4 кг і збирається схуднути на 29 кг. За її словами, вона показуватиме свої методи схуднення, правила харчування та тренування. Також розповідатиме, як схуднення впливатиме на емоційний стан.

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