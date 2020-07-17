Член королівської родини Великої Британії принцеса Беатріс таємно вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапелло Моцці.

Скромна приватна церемонія пройшла у Віндзорі.

Загалом на весіллі, окрім членів королівської родини, були присутні близько 20 близьких друзів.

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Пара мала побратися ще 29 травня, але дату було змінено через пандемію коронавірусу.

Відтепер принцеса Беатріче є мачухою для 4-річного сина Едоардо. За її словами, хлопчик – невід’ємна частина її життя.

Плани на народження власних дітей подружжя поки не коментувало.

Заміжжя прем’єр-міністра Данії

У Данії 16 липня прем’єр-міністр Метте Фредеріксен вийшла заміж за кінорежисера Бо Тенгберга після двох переносів дати.

Причиною стали політичні події, зокрема саміт ЄС 17-18 липня у Брюсселі.

Весільна церемонія відбулася на данському острові Зеландія.