Суд у справі Джонні Деппа: Райдер і Параді підтримали актора

Вайнона Райдер і Ванесса Параді підтримали на суді Джонні Деппа, який звинувачується у побитті своєї екс-дружини Ембер Херд.

Обидві жінки у різний час перебували у стосунках із Деппом, тому вирішили надати письмові заяви на розгляд суду в Лондоні.

Актор судиться із відомим британським таблоїдом The Sun, який у 2018 опублікував чутки про те, що він бив Ембер Херд.

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У Вайнони Райдер романтичні стосунки з Джонні Деппом тривали з 1989 по 1993 рік.

Актриса зізналася, що була глибоко шокована, коли дізналася про деталі судового процесу.

– Ми були парою протягом чотирьох років, і я вважала його найкращим другом і близькою мені людиною. Наші відносини були одними з найважливіших у моєму житті. – Я не бачила жодних проявів жорстокості або насильства по відношенню до будь-кого із нашого оточення. Я знаю його як дуже щиру та хорошу людину. Джонні був дбайливим хлопцем: він завжди захищав мене і людей, яких любить. Поруч із ним я відчувала себе у повній безпеці. – Не хочу нікого звинувачувати у брехні, але знаючи Джонні, неможливо повірити в правдивість цих жахливих звинувачень, – підкреслила Райдер.

Французька актриса Ванесса Параді була громадянською дружиною Джонні Деппа протягом 1998—2014 років.

У пари двоє спільних дітей – донька Лілі-Роуз Депп і син Джон Джек Депп.

У своєму зверненні до суду вона розповіла, чому звинувачення з боку Ембер Херд ніяк не збігаються з реальністю.

– Я знаю Джонні більше 25 років. Ми жили разом 14 років і виростили двох чудових дітей. В моїх очах Джонні – добрий, уважний і шляхетний. – Заяви місс Херд завдали серйозної шкоди репутації та кар’єрі Джонні. Я з великим сумом стежу за цією несправедливою ситуацією, – підкреслила Параді.

Історія конфлікту

Судовий процес між Джонні Деппом і компанією News Group Newspapers, якій належить британський таблоїд The Sun, розпочався 7 липня.

Його колишня дружина Ембер Херд виступає на суді як свідок.

Голівудський актор репутаційно постраждав від одного із матеріалів таблоїду, де по відношенню до Деппа було вжито слово wife beater – той, що б’є свою дружину.

Так, внаслідок конфлікту Джонні Деппа було усунуто від зйомок у новій серії одіозного фільму Пірати Карибського моря.

Під час слухань суд намагається розібратися у сімейних чварах Деппа та Херд, адже слідство виявило, що саме Ембер часто ставала “головною” у конфліктах та навіть зізнавалася, що сама лупцювала Джонні Деппа.