PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Відьмак Генрі Кавілл зібрав комп’ютер та перетворився на героя мему

Британський актор Генрі Кавілл, якого багато хто знає за роллю в серіалі Відьмак, похвалився перед своїми підписниками в Instagram новим ігровим комп’ютером.

Все б нічого, але цей комп’ютер актор зібрав сам, чим дуже пишається.

Звичайно така ситуація не залишилася без уваги і вже породила меми.

Читайте: Ірландець і Пташиний короб: топ-10 найпопулярніших фільмів на Netflix

Так, Моушн-дизайнер з Росії Андрій Чаушеску мабуть, вирішив, що вміння Кавілла  потрібно направити в нове русло. Мовляв, час Генрі залишити кар’єру актора і стати комп’ютерним майстром.

Моушн-дизайнер навіть зробив для актора рекламу, в якій він уже не Генрі, а Дмитро. Він і комп’ютер зібрати може, і від пилу його почистити, і віруси видалити. Крім того, для пенсіонерів знижки.

Серіали Netflix, які варто подивитися в 2020

Netflix – популярний в Україні і світі стрімінговий сервіс, де можна дивитися серіали і телешоу.

Рейтинг серіалів від Netflix, які варто подивитися, читайте на Фактах ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка