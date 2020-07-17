Британський актор Генрі Кавілл, якого багато хто знає за роллю в серіалі Відьмак, похвалився перед своїми підписниками в Instagram новим ігровим комп’ютером.

Все б нічого, але цей комп’ютер актор зібрав сам, чим дуже пишається.

Звичайно така ситуація не залишилася без уваги і вже породила меми.

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Так, Моушн-дизайнер з Росії Андрій Чаушеску мабуть, вирішив, що вміння Кавілла потрібно направити в нове русло. Мовляв, час Генрі залишити кар’єру актора і стати комп’ютерним майстром.

Моушн-дизайнер навіть зробив для актора рекламу, в якій він уже не Генрі, а Дмитро. Він і комп’ютер зібрати може, і від пилу його почистити, і віруси видалити. Крім того, для пенсіонерів знижки.

Генри Кэвилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее. pic.twitter.com/Rm8EbcvNQ8 — Андрей Ч. (@andrew_chsh) July 16, 2020

Серіали Netflix, які варто подивитися в 2020

Netflix – популярний в Україні і світі стрімінговий сервіс, де можна дивитися серіали і телешоу.

Рейтинг серіалів від Netflix, які варто подивитися, читайте на Фактах ICTV.