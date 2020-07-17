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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вперше за три роки: гурт Hurts представив сингл Redemption

Британський гурт Hurts вперше за три роки презентував новий сингл під назвою Redemption.

Відомо, що новий реліз з майбутнього альбому Faith.

– Redemption – ще один провісник нового альбому Faith. Це пісня про страх і сумніви. Вона з’явилася як прекрасний момент ясності під час одного з найбільш проблемних періодів роботи над альбомом, – зазначив вокаліст Тео Хатчкрафт.

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Інструментал був написаний іншим учасником дуету, Адамом Андерсоном, два роки тому на Різдво. Тест з’явився через деякий час.

Реліз альбому Faith запланований на 4 вересня.

Massive Attack – Eutopia

Британський гурт Massive Attack випустив аудіовізуальний міні-альбом Eutopia, куди увійшли три треки.

У записі альбому взяли участь автор Паризьких кліматичних угод ООН Крістіан Фігерес, розробник принципу безумовного базового доходу Гай Стендінг і професор Габріель Цукман, який виступає за введення податку на багатство в США.

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