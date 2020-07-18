The Telegraph вибачилося перед Хржановським і виплатить компенсацію

Британське видання The Telegraph видалило матеріал про те, що в Україні прокуратура відкрила кримінальну справу проти Іллі Хржановського, в якій його звинувачують у можливих тортурах дітей на зйомках фільму Дау.

Британське ЗМІ вже принесло свої вибачення. Крім того, The Telegraph виплатить компенсацію режисерові за завдані збитки. У виданні визнали, що Хржановський не вів себе так, як стверджувалося у статті від 23 квітня 2020 року.

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Зі свого боку режисер заявив, що пожертвує ці кошти на кампанію проти антисемітизму.

Так працює система захисту честі та гідності у Британії. Той факт, що видання такого рівня визнало розповсюдження неправдивої інформації про дії Хржановского – важливий прецедент, – прокоментував вибачення заступник генерального директор Меморіального центру Бабин Яр Руслан Кавацюк.

Фільм Дау

Кінопроект режисера Іллі Хржановського Дау віддалено розповідає про долю фізика Льва Ландау, його родину та друзів.

Скандал розгорівся через те, що в одній із частин Дау. Дегенерація, яка з’явилася у вільному доступі 15 квітня, були кадри тортур над людьми та дітьми.

– Дітей не катували. Діти були в абсолютно дотриманих умовах. Ця вся сцена була про те, як радянська система ставилась до людей. У цій сцені йдеться про експеримент над свідомістю, – зазначив Хржановський в одном з інтерв’ю.

Джерело: The Telegraph