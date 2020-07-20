Популярна американська модель та актриса Памела Андерсон знову здивувала своїх прихильників сміливими фотографіями.

53-річна модель роздяглася у новій фотосесії для сервісу Jasmin.

Андерсон зняла у відвертих позах на ліжку, а з одягу на ній нічого не було.

Волосся модель розпустила, а на обличчі був макіяж у стилі смокі-айс.

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У коментарях прихильники зазначають, що Андерсон досі виглядає приголомшливо та може собі дозволити такі відверті фото.

Памела Андерсон про фільм Рятувальники Малібу

Памела Андерсон розчарована фільмом Рятувальники Малібу з Дуейном Джонсоном, де вона зіграла епізодичну роль.