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Макіяж і більше нічого: 53-річна Памела Андерсон знялася повністю оголеною (18+)

Популярна американська модель та актриса Памела Андерсон знову здивувала своїх прихильників сміливими фотографіями.

53-річна модель роздяглася у новій фотосесії для сервісу Jasmin.

Андерсон зняла у відвертих позах на ліжку, а з одягу на ній нічого не було.

Волосся модель розпустила, а на обличчі був макіяж у стилі смокі-айс.

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У коментарях прихильники зазначають, що Андерсон досі виглядає приголомшливо та може собі дозволити такі відверті фото.

 

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@jasmindotcom live tomorrow (every Monday) 1120h PST (Vancouver time zone)  one day it will all make sense …

Публикация от Pamela Anderson ???? (@pamelaanderson)

Памела Андерсон про фільм Рятувальники Малібу

Памела Андерсон розчарована фільмом Рятувальники Малібу з Дуейном Джонсоном, де вона зіграла епізодичну роль.

За її словами, спроба зробити фільм із серіалу не завжди вдала.

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