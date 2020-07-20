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Нікі Мінаж вагітна

Нікі Мінаж вагітна. Американська реперка та виконавиця хіп-хоп-музики чекає первістка від чоловіка Кенетта Петті.

Про вагітність 37-річна Нікі Мінаж сповістила яскравими фото в Instagram.

На знімках співачка позує на підборах у яскравому розшитому купальнику.

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Нікі Мінаж та Кеннет Петті одружилися у жовтні 2019 року після 11 місяців стосунків.

Обранець співачки 25 років тому був засуджений за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Крім того, у 2002 році Кеннет Петті був засуджений за постріл у живіт Лемонту Робінсону.

Фото: Dreamstime

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