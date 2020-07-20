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Понад $1 млн за пост: 5 найдорожчих зірок в Instagram

Сервіс Hopper HQ опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних знаменитостей у Instagram.

Рекламні пости у популярному додатку за останні роки стали одним із значущих джерел доходу знаменитостей.

Дуэйн Скала Джонсон

Американський актор Дуейн Джонсон заробляє за один рекламний пост більше $1 млн.

Найбільш високооплачувані зірки в Instagram - топ-5

За одну публікацію молода бізнесвумен може заробити близько $986 тис.

Криштиану Роналду

Один рекламний пост коштує $889 тис.

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Найбільш високооплачувані зірки в Instagram - топ-5

Телезірка і бізнесвумен Кім Кардашьян в рейтингу розмістилася на дві позиції нижче своєї сестри, за одну публікацію знаменитість може отримати $858 тис.

Ариана Гранде - Boyfriend

За пост вона бере $853 тис.

У зірок спорту через паузу, що пов’язана з пандемією коронавірусу, також з’явилося вдосталь вільного часу. Деякі з них використали його для оновлення своїх акаунтів у соціальних мережах.

Окрім знімків розважального характеру чи уривків з тренувань в умовах ізоляції, спортсмени публікували і рекламні пости.

Завдяки публікаціям в Instagram у період з 12 березня по 14 травня топ-футболісти Криштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар збагатилися на понад €1 млн.

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