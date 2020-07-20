Відома американська співачка Кеті Перрі вважає, що у вагітних змінюється світогляд під час виношування дитини. Вона поскаржилася на набряки і заявила, що її тіло тепер дуже велике.
Зовсім скоро у Кеті Перрі будуть пологи, тому зірка розповіла скільки вона зараз важить
35-річна співачка зізналася, що на останніх тижнях вагітності її вага становить 86 кілограмів.
– Я дуже вдячна за те, яким стало моє тіло. Я поважаю всіх жінок, які проходять через це. Під час вагітності у нас змінюється світогляд. Але у мене все набрякло. Мої руки набрякли, ноги теж починають набрякати! Я величезна, – зазначила виконавиця.
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Чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі вагітна від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Співачка почала носити неоднозначні вбрання і навіть одягаючи приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт.
Однак 5 березня співачка підтвердила ці чутки та презентувала кліп на пісню Never Worn White, де показала круглий животик.
Джерело: Metro