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Зірвав нічну сорочку і загорнув стейк: Херд стверджує, що Депп погрожував її вбити

Ембер Херд заявила, що Джонні Депп “явно погрожував” її вбити багато разів протягом їхніх стосунків.

Про це колишня дружина голлівудського актора заявила під час свідчень у лондонському суді.

На запитання про те, чи застосовувала вона коли-небудь насильство проти Деппа, актриса заперечила це і додала, що роками піддавалася психологічному і фізичному насильству з боку Деппа.

Херд зізналася, що іноді виходила з себе, але тільки у ситуаціях, коли мала себе захищати.

Херд розповіла, що її колишній чоловік одного разу мало її не задушив.

– Він так сильно тиснув на мою шию, що я не могла дихати. Думала, що він мене вб’є, – сказала вона у суді.

Херд також стверджує, що Депп розірвав на ній нічну сорочку і загорнув у шматки тканини стейк, який вона планувала приготувати, а потім забруднив кров’ю від сирого м’яса усі її речі.

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Суд Деппа проти The Sun

Херд проходить свідком у судовому процесі Деппа проти видання The Sun.

Актор звинуватив журналістів у наклепі після того, як газета написала про те, що він бив Херд.

Депп заявив у суді, що його колишня дружина була з ним тільки заради кар’єри, а під час шлюбу принижувала і била його.

Депп розповів, що одного разу Херд кинула в нього пляшку, якою йому відрізало частину пальця руки.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

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