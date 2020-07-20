Ембер Херд заявила, що Джонні Депп “явно погрожував” її вбити багато разів протягом їхніх стосунків.

Про це колишня дружина голлівудського актора заявила під час свідчень у лондонському суді.

На запитання про те, чи застосовувала вона коли-небудь насильство проти Деппа, актриса заперечила це і додала, що роками піддавалася психологічному і фізичному насильству з боку Деппа.

Херд зізналася, що іноді виходила з себе, але тільки у ситуаціях, коли мала себе захищати.

Херд розповіла, що її колишній чоловік одного разу мало її не задушив.

– Він так сильно тиснув на мою шию, що я не могла дихати. Думала, що він мене вб’є, – сказала вона у суді.

Херд також стверджує, що Депп розірвав на ній нічну сорочку і загорнув у шматки тканини стейк, який вона планувала приготувати, а потім забруднив кров’ю від сирого м’яса усі її речі.

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Суд Деппа проти The Sun

Херд проходить свідком у судовому процесі Деппа проти видання The Sun.

Актор звинуватив журналістів у наклепі після того, як газета написала про те, що він бив Херд.

Депп заявив у суді, що його колишня дружина була з ним тільки заради кар’єри, а під час шлюбу принижувала і била його.

Депп розповів, що одного разу Херд кинула в нього пляшку, якою йому відрізало частину пальця руки.

Джерело: BBC