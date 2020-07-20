Ембер Херд заявила, що Джонні Депп “явно погрожував” її вбити багато разів протягом їхніх стосунків.
Про це колишня дружина голлівудського актора заявила під час свідчень у лондонському суді.
На запитання про те, чи застосовувала вона коли-небудь насильство проти Деппа, актриса заперечила це і додала, що роками піддавалася психологічному і фізичному насильству з боку Деппа.
Херд зізналася, що іноді виходила з себе, але тільки у ситуаціях, коли мала себе захищати.
Херд розповіла, що її колишній чоловік одного разу мало її не задушив.
– Він так сильно тиснув на мою шию, що я не могла дихати. Думала, що він мене вб’є, – сказала вона у суді.
Херд також стверджує, що Депп розірвав на ній нічну сорочку і загорнув у шматки тканини стейк, який вона планувала приготувати, а потім забруднив кров’ю від сирого м’яса усі її речі.
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Суд Деппа проти The Sun
Херд проходить свідком у судовому процесі Деппа проти видання The Sun.
Актор звинуватив журналістів у наклепі після того, як газета написала про те, що він бив Херд.
Депп заявив у суді, що його колишня дружина була з ним тільки заради кар’єри, а під час шлюбу принижувала і била його.
Депп розповів, що одного разу Херд кинула в нього пляшку, якою йому відрізало частину пальця руки.
Джерело: BBC