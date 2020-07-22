Австралійська акторка Ребел Вілсон була впізнавана за рахунок своїх пишних форм.
Нещодавно актриса виклала в Instagram фото, яке здивувало підписників – Вілсон схудла на 20 кілограм.
– Ближче кожного дня, – підписала фото акторка.
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На початку року Вілсон заявила, що хоче до кінця 2020 схуднути на 75 кілограм, тому впевнено йде до своєї мети.
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Такий вигляд акторка мала до схуднення.
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I mean…thank you to @jasonwu for the custom gown tonight, to @pomellato for this gorgeous responsible gold necklace from the vaults in Milan, to @elizabethstewart1 for putting my looks together for my very first Oscars, to @jordan_grossman for putting those looks physically on me, to @robertvetica for the gorgeous hair and @itsmatin for the beautiful make-up. To @hlopata who swept me through my first Oscars red carpet with Precious backstage holding it down. To my buddy @j_corden for presenting and being the biggest pussy with me and for my girl @carlyjsteel who was by my side the whole night wingwomaning – I ended up kissing Elton John! What a night! ????
Своїми досягнення Ребел Вілсон регулярно ділиться з підписниками. Наприклад, цей знімок зроблений під час пробіжки з тренером.
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#PalmBeach #Hayden #Pooches4Lyfe ps my athleisure is @gymshark
Користувачі у коментарях пишуть, що зараз акторка має чарівний вигляд і підтримують її рішення щодо зміни фігури.
Ребел Вілсон – австралійська акторка, яка здобула популярність після ролі у фільмі Ідеальний голос та Холостячки.
З останніх її робіт – Відчайдушні шахрайки.
До речі, українська реперка Alyona Alyona теж вирішила скинути зайву вагу і з усією рішучістю взялася за справу.
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