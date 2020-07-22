Австралійська акторка Ребел Вілсон була впізнавана за рахунок своїх пишних форм.

Нещодавно актриса виклала в Instagram фото, яке здивувало підписників – Вілсон схудла на 20 кілограм.

– Ближче кожного дня, – підписала фото акторка.

Переглянути цей допис в Instagram Closer each day… ???? Допис, поширений Rebel Wilson (@rebelwilson) 20 Лип 2020 р. о 3:08 PDT

На початку року Вілсон заявила, що хоче до кінця 2020 схуднути на 75 кілограм, тому впевнено йде до своєї мети.

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Такий вигляд акторка мала до схуднення.

Своїми досягнення Ребел Вілсон регулярно ділиться з підписниками. Наприклад, цей знімок зроблений під час пробіжки з тренером.

Користувачі у коментарях пишуть, що зараз акторка має чарівний вигляд і підтримують її рішення щодо зміни фігури.

Ребел Вілсон – австралійська акторка, яка здобула популярність після ролі у фільмі Ідеальний голос та Холостячки.

З останніх її робіт – Відчайдушні шахрайки.

До речі, українська реперка Alyona Alyona теж вирішила скинути зайву вагу і з усією рішучістю взялася за справу.

Дівчина сказала, що хоче скинути 29 кілограм, тому одразу взяла до справи – знайшла тренера і дієтолога, які допоможуть зробити це грамотно.