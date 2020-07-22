Кардашян заговорила про біполярний розлад Веста після його твітів

Кім Кардашян Вест вперше висловилася про біполярний розлад репера Каньє Веста, описавши свого чоловіка як “блискучу, але складну людину”.

У своєму пості в Instagram зірка реаліті-шоу написала, що “ті, хто близько спілкується з Каньє, знають його серце і розуміють, що його слова іноді не узгоджуються з його намірами”.

Кардашян вперше заговорила про психічні проблеми чоловіка після того, як у понеділок він опублікував та видалив низку твітів щодо свого сімейного життя.

У соцмережі Вест стверджував, що намагався розлучитися з Кім, і що вона намагалася “замкнути його”.

Відповідаючи на твіти Веста, Кардашян написала до 180 млн своїх підписників:

– Він геніальна, але складна людина, яка зазнає тиску як художник та чорношкірий чоловік, що пережив болісну втрату матері, а також тиску ізоляції, що посилюється його біполярним розладом.

Кардашян додала, що близькі люди “безсилі” з психічними захворюваннями, додавши, що хворий повинен “сам брати участь у процесі отримання допомоги незалежно від того, наскільки стараються члени сім’ї та друзі”.

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Каньє Вест іде в президенти США

Вест прикув до себе широку увагу ЗМІ, коли оголосив про свою президентську кампанію на початку липня.

У понеділок Вест виступив перед виборцями у Чарлстоні з бурхливою промовою, в якій розповів про умови своєї угоди з Adidas щодо його модного бренду Yeezy, його віри в Бога і расизму в США.