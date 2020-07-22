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Факти / Шоу-бізнес

Настя Каменських поділилася гарячим фото в басейні

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася гарячою світлиною в Instagram.

На знімку Настя позує у яскравому купальнику, який підкреслює фігуру. Таке фото викликало фурор серед підписників.

– Шикарна, соковита, з глузду з’їхати, красуня, – коментували фоловери.

Співачка підписала фото:

– Ці спекотні літні ранки.

 

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Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню La cuarentena. Виконавиця заспівала про карантин п’ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, російською та турецькою.

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