22 липня свій 28-й день народження святкує відома американська акторка та співачка – Селена Гомес. Факти ICTV збрали яскраві образи та маловідомі факти про сольну кар’єру зірки Голівуду.

Біографія

Селена Гомес народилася 22 липня 1992 року в Гранд-Прейрі (Техас, США). Батько акторки – латиноамериканець, а мати – наполовину італійка. Свій перший досвід роботи на телебаченні дівчина отримала у віці 7 років, знявшись у шоу Барні та друзі. Справжнім проривом в акторській діяльності стала головна роль Селени в серіалі Чаклуни з Вайверлі Плейс. У 17 зірка стала послом доброї волі ЮНІСЕФ і водночас – наймолодшим учасником організації за всю історію її існування.

Стиль

Голівудська акторка є справжньою іконою стилю. У 2017 році, за версією Billboard, Селена була нагороджена премією Жінка року. Також Гомес має свою лінію одягу – Dream out loud. Зірка не боїться експериментувати з новими образами, чим завжди вражає своїх шанувальників.

Ще будучи підлітком, Селена запам’ятался дівчиною з коротким волоссям та чубчиком і відданою прихильницею бренду Converse.

Читайте: Зачіски на літо 2020: що буде в моді

Однак на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі Селена здивувала стрижкою каре-боб. У цей час акторка міняє кеди на підбори, а вуличний стиль – на сукні.

Однак згодом у зірки замість прямого волосся з’являються кучері.

Справжньою сенсацією стало рішення Селени пофарбуватися у блонд (2017 рік). У цей період акторка зустрічається із The Weekend і надає перевагу високим підборам та сексуальним сукням.

У травні 2020 року мережу сколихнула новина, що акторка поголилася налисо. Про це у своєму Twitter написала сама Гомес, однак згодом спростувала слова, назвавши це жартом.

Сольна кар’єра та найпопулярніші пісні співачки

З 2008 по 2012 роки Селена була солісткою музичної групи Selena Gomez & the Scene. Гурт випустив три альбоми: Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010), When the Sun Goes Down (2011). З 2012 року Гомес розпочинає сольну кар’єру. На початку 2020 року співачка презентувала свій музичний альбом Rare, до якого ввійшли 13 нових пісень.

Світову славу Гомес як співачці принесла пісня Love you like a love song, яка вийшла 2011 року й неодноразово опинялася в десятці кращих пісень року, за версією MTV.

Сингл Come & Get It був випущений 2013 року. Пісня стала лідером світових чартів і двічі – платиновою у США.

Неабиякої популярності набула пісня Гомес Back to You, випущена 2018 року. Композиція стала саундтреком 2 сезону серіалу 13 причин чому.

Нагадуємо, нещодавно у Селени Гомес діагностували біполярний розлад

Фото: Селена Гомес, Dreamstime