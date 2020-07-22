Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала пластичність своєї фігури і розповіла про основні переваги стретчингу.
Фото шпагату зірка опублікувала в Instagram.
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А Вы знали что #СТРЕТЧИНГ это: ????Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы ????Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм ????Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины) ????Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий ????Способствует улучшению обмена веществ ????Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки ???????????? в супер-студии @graces_studio_vversalskaya ✌???? #ZlataOgnevich
Стретчинг – комплекс вправ для гнучкості тіла. Співачка наголосила, що цей вид фітнесу позитивно впливає на кровоносну, лімфатичну та нервову системи. Також, за словами зірки, стретчинг сповільнює процеси старіння.
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Відомо, що Злата Огнєвіч давно захоплюється спортом, тому часто публікує фото та відеоролики, де вона займається гімнастичними вправами. Шанувальники зірки всіляко підтримують її та висловлюють захоплення її досягненнями:
- Ти просто бомба ракета!
- Злата, ти красуня!
- Молодчинка, супер тренування для тіла!
Нещодавно Факти ICTV розповідали, що Злата Огнєвіч взяла участь у популярному флешмобі Pillow challenge.