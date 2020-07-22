Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала пластичність своєї фігури і розповіла про основні переваги стретчингу.

Фото шпагату зірка опублікувала в Instagram.

Стретчинг – комплекс вправ для гнучкості тіла. Співачка наголосила, що цей вид фітнесу позитивно впливає на кровоносну, лімфатичну та нервову системи. Також, за словами зірки, стретчинг сповільнює процеси старіння.

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Відомо, що Злата Огнєвіч давно захоплюється спортом, тому часто публікує фото та відеоролики, де вона займається гімнастичними вправами. Шанувальники зірки всіляко підтримують її та висловлюють захоплення її досягненнями:

Ти просто бомба ракета!

Злата, ти красуня!

Молодчинка, супер тренування для тіла!

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що Злата Огнєвіч взяла участь у популярному флешмобі Pillow challenge.