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Факти / Шоу-бізнес

Злата Огнєвіч похизувалася шпагатом і розповіла про користь стретчингу

Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала пластичність своєї фігури і розповіла про основні переваги стретчингу.

Фото шпагату зірка опублікувала в Instagram.

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А Вы знали что #СТРЕТЧИНГ это: ????Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы ????Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм ????Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины) ????Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий ????Способствует улучшению обмена веществ ????Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки ???????????? в супер-студии @graces_studio_vversalskaya ✌???? #ZlataOgnevich

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Стретчинг – комплекс вправ для гнучкості тіла. Співачка наголосила, що цей вид фітнесу позитивно впливає на кровоносну, лімфатичну та нервову системи. Також, за словами зірки, стретчинг сповільнює процеси старіння.

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Відомо, що Злата Огнєвіч давно захоплюється спортом, тому часто публікує фото та відеоролики, де вона займається гімнастичними вправами. Шанувальники зірки всіляко підтримують її та висловлюють захоплення її досягненнями:

  • Ти просто бомба ракета!
  • Злата, ти красуня!
  • Молодчинка, супер тренування для тіла!

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що Злата Огнєвіч взяла участь у популярному флешмобі Pillow challenge. 

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