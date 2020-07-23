PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Chica Bamboni: Mozgi презентували запальний кліп

Український гурт Mozgi випустив новий кліп на пісню Chica Bamboni.

Цей трек став одним з найпопулярніших в Instagram і Tik Tok. Користувачі мережі діляться з підписниками своїми відео, де танцюють. Подивитися в соцмережах можно за хештегом #chicabamboni.

Режисером кліпу на пісню Chica Bamboni став Алан Бадоєв, оператором – Ілля Михайлусь. Виконавчий продюсер – Ірина Горова.

Читайте: Love is Freedom: МЯТА показала кліп у стилі фешн

Слова до пісні написав Олексій Потапенко, авторами музики стали Олексій Завгородній і Олексій Потапенко.

Група Mozgi існує з 2014 року. Першими піснями групи були Аябо і Хлам. До складу входять Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED (Ед), RUSONE (Рус).

Учасники групи виступають в чорному одязі.

В цей же день кліп на пісню Кіно випустила і група Антитіла. Трек став своєрідним відгуком на події теперішнього часу. Як зізнається фронтмен групи, в центрі, як завжди, є мораль. Ця пісня і кліп – про життя, про людей і про любов.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка