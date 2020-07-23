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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Кіно: гурт Антитіла презентував новий кліп

Гурт Антитіла презентував кліп на пісню Кіно, яка стала своєрідним відгуком на події теперішнього часу. Про ідею створення та реалізацію проекту – читайте в матеріалі.

Робота над кліпом почалася ще за кілька місяців до зйомок. Як зізнається фронтмен гурту, в центрі, як завжди, є мораль. Ця пісня і кліп – про життя, про людей, про любов, однак Антитіла вірять, що кожен глядач тут знайде щось своє.

Ця пісня і це відео допоможе всім пережити ці драматичні часи, які випали на нашу долю, – поділився думкою Тарас Тополя.

Читайте: Love is Freedom: МЯТА показала кліп у стилі фешн

Знімали кліп в Олешківських пісках (Херсонська область) під палючим сонцем. Робота тривала вдень і вночі. Щоб втілити задумане, знадобилося чимало часу, зусиль та техніки: зокрема, для встановлення необхідної конструкції були задіяні трактор і пожежна машина.

У зйомках брали участь команда ілюзіоністів Magic 5, а також група стімпанкерів з Києва та Херсону.

Тарас Тополя зізнався, що наразі гурт готує до випуску новий альбом.

Нещодавно фронтмен гурту Антитіла розповів, як провів час зі своєю родиною під час карантину.

Джерело: Антитіла

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