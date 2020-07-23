Нещодавно популярна українська реперка Alyona Alyona розсекретила свою вагу та поставила ціль схуднути на 29 кілограмів. Про перші досягнення та результати тренувань зірки – читайте у матеріалі.

Співачка оприлюднила у своєму Instagram фото у спортивному одязі, де видно перші результати тренувань та дієти. У коментарях до свого посту зірка зізналася, що робитиме кроки для досягнення своєї мети поступово, однак сильно худнути не збирається.

В одному інтерв’ю Alyona Alyona розповіла, що працює разом з дієтологами та тренерами, які допомагають їй підібрати правильний раціон харчування та дотримуватися його. Також зірка повідомила, що намагається не їсти солодощів та червоного м’яса, оскільки вірить в згубну дію цієї їжі на організм людини.

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Дівчина пообіцяла, що незабаром розкриє всі секрети своєї дієти, а також покаже результати схуднення, коли позначка досягне круглої цифри – мінус 10 кг.

Фанати підтримують дівчину в її прагненні схуднути та всіляко висловлюють своє захоплення:

Молодець, удачі тобі! Вір у себе і все вийде!

Яка ви молодець! Все вийде!

Ти зможеш, не здавайся!

Нещодавно у своєму Instagram відома українська реперка Alyona Alyona оприлюднила інформацію щодо своєї ваги, а також заявила, що збирається скинути зайві кілограми: