‼️ТОПИМО ЖИР‼️ ⠀ 2️⃣9️⃣ І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила! ⠀ 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді вирішила за рік схуднути на 29 кг ???????? ⠀ Вже майже місяць як я знайшла дієтолога та тренера (про це пізніше) та маю перші результати???? ⠀ Далі більше, хто зі мною?????