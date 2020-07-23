Співачка Анна Седокова втретє виходить заміж. Її обранець 27-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма зробив їй пропозицію.

– Мені здається, до тебе не було. Ти з’явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжнє кохання. Тепер, я знаю точно, що означає кохати понад усе. Кохати не дивлячись ні на що, – зазначила Седокова.

Читайте: Треба відпрацювати і там, і там: Седокова зізналася про секс утрьох

Також вона пообіцяла майбутньому чоловікові стати найкращою дружиною, другом і партнером, народити ще дітей.

– Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність. Я сказала тобі Так. Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у Всесвіті, – заявила співачка.

37-річна Анна Седокова офіційно вже двічі була заміжня. Першим її обранцем став футболіст Валентин Белькевич, якому вона народила дочку Аліну, але шлюб незабаром розпався.

Другий раз Седокова вийшла заміж за бізнесмена Максима Чернявського і народила йому дочку Моніку. Однак пара розійшлася за кілька років, дівчинка залишилася жити в США з батьком. А Анна народила ще й сина Гектора від молодого російського олігарха Артема Комарова. З ним співачка розлучилася ще до народження дитини.

Вперше про роман з Янісом вона заговорила восени 2019 року.