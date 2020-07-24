Популярна американська співачка та модель Ciara народила хлопчика. Це вже її третя дитини.

Відео з новонародженим малюком вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

– З Днем народження Він! Мама і тато люблять тебе! Він Гаррісон Вілсон, – підписала відео співачка.

Користувачі одразу почали вітати співачку та бажати хлопчику міцного здоров’я.

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Це третя дитина Ciara і її другий хлопчик. У Вілсона і Ciara перша дитина з’явилась у 2017 році – дівчинка. У Ciara також є син з репером Future.

Співачка оголосила про свою третю вагітність ще в січні, а стать дитини батьки дізналися у квітні.

Хто така Ciara

Ciara – американська співачка, автор пісень, продюсер, танцівниця, актриса, модель та режисер кліпів. Дівчина поєднала у собі багато напрямів.

Співачка дебютувала влітку 2004 року з піснею Goodies.

У 2006 року отримала премію Греммі за Найкраще музичне відео: Lose Control.