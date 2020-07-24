Популярна американська співачка та модель Ciara народила хлопчика. Це вже її третя дитини.
Відео з новонародженим малюком вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.
– З Днем народження Він! Мама і тато люблять тебе!
Він Гаррісон Вілсон, – підписала відео співачка.
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Happy Birthday WIN!!! Mommy & Daddy Love You! Win Harrison Wilson 7.23.2020 8lbs 1 oz. ❤️ ????????
Користувачі одразу почали вітати співачку та бажати хлопчику міцного здоров’я.
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Це третя дитина Ciara і її другий хлопчик. У Вілсона і Ciara перша дитина з’явилась у 2017 році – дівчинка. У Ciara також є син з репером Future.
Співачка оголосила про свою третю вагітність ще в січні, а стать дитини батьки дізналися у квітні.
Хто така Ciara
Ciara – американська співачка, автор пісень, продюсер, танцівниця, актриса, модель та режисер кліпів. Дівчина поєднала у собі багато напрямів.
Співачка дебютувала влітку 2004 року з піснею Goodies.
У 2006 року отримала премію Греммі за Найкраще музичне відео: Lose Control.