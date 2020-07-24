Український співак Потап розповів, що свариться зі своєю дружиною Настею Каменських рідко і через дрібниці.

Про це розповів Потап в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

– Бувають дуже маленькі якісь штучки через те, що ми домовляємося про щось. Наприклад, ми домовилися, що Місяць проведемо спортивний: схуднемо, засічемо скільки ти скинув кілограм, не будемо пити, курити і так далі. І тут я отримую Заслуженого артиста… Завалюються гості і я вже п’ю з усіма, басейн, хі-хі, ха-ха. Настя каже: “Ну Льош, ти ж обіцяв!”, а я кажу: “Ну заслужений артист, ну як?”,- розповів він.

За словами Потапа, Каменських зривається зі свого режиму лише через нього і іноді злиться.

Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Також він розповів, що розкидає свої речі і забуває про них.

Артист пов’язує це з частими гастролями і життям в готелях.

Весілля Потапа і Насті Каменських

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося 23 травня 2019 року в Києві. Пара влаштувала святкування в ресторані за містом.

Однак пізніше стало відомо, що пара зареєструвала шлюб ще задовго до київського весілля – 18 жовтня 2018 року.

Весілля пройшло в Лас-Вегасі. За словами Каменських, одруження стало несподіванкою і сюрпризом для неї. Щоб зібратися на церемонію, у неї було тільки три години.