Меган Маркл подала в суд на журналістів через знімок сина

Дружина принца Гаррі Меган Маркл подала до суду на папарацці через знімок їхнього сина Арчі, який було зроблено з безпілотника.

Хлопчика сфотографували на території приватного будинку подружжя, що суперечить законодавству штату Каліфорнія, куди переїхала родина.

Герцог і герцогиня Сассекські заявили, що це – пряме вторгнення у їхнє в приватне життя.

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– Законодавство штату гарантує кожній людині і родині право на приватне життя у себе вдома. Жодні безпілотники, вертольоти чи телеоб’єктиви не можуть забрати це право, – підкреслив адвокат Майкл Кумп.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Тра 2020 р. о 12:57 PDT

Це вже вдруге, коли Меган Маркл судиться із журналістами: перший позов проти видання The Mail on Sunday (через публікацію приватного листа своєму батькові) вона програла в кінці травня 2020 року.

Згідно з матеріалами суду, герцогиня не відчувала себе захищеною у маєтку королівської родини Великої Британії під час своєї вагітності.

Саме це стало причиною відмови подружжя від виконання королівських обов’язків, яке відбулося 31 березня.

Окрім цього, Меган Маркл та принц Гаррі більше нічого не публікуватимуть на своїй сторінці Royal Sussex в Instagram.