У квітні американський актор Мел Гібсон захворів коронавірусом і проходив лікування в лікарні.

Представник 64-річного актора розповів, що у Гібсона є антитіла і він здоровий.

У квітні він тиждень перебував у лікарні.

Читайте: Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Також за його словами, в лікарні актора лікували препаратом Ремдесівір.

Після того, як тест показав позитивний результат на коронавірус, актор ухвалив рішення не розголошувати свій діагноз.

Коронавірус у Тома Хенкса

Одним з перших голлівудський акторів, хто заразився коронавірусом став Том Хенкс.

12 березня Том Хенкс і Рита Вілсон повідомили, що захворіли коронавірусом. Пара перебувала в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі.

17 березня їх виписали з лікарні після лікування. Пара проходила карантин у своєму орендованому будинку в Квінсленді.

Джерело: The Sun