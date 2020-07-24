PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Мел Гібсон таємно лікувався в лікарні від коронавірусу

У квітні американський актор Мел Гібсон захворів коронавірусом і проходив лікування в лікарні.

Представник 64-річного актора розповів, що у Гібсона є антитіла і він здоровий.

У квітні він тиждень перебував у лікарні.

Читайте: Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Також за його словами, в лікарні актора лікували препаратом Ремдесівір.

Після того, як тест показав позитивний результат на коронавірус, актор ухвалив рішення не розголошувати свій діагноз.

Коронавірус у Тома Хенкса

Одним з перших голлівудський акторів, хто заразився коронавірусом став Том Хенкс.

12 березня Том Хенкс і Рита Вілсон повідомили, що захворіли коронавірусом. Пара перебувала в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі.

17 березня їх виписали з лікарні після лікування. Пара проходила карантин у своєму орендованому будинку в Квінсленді.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка