Zivert скасувала концерти в Києві та Одесі

Запланований на сьогодні концерт російської співачки Zivert в Одесі не відбудеться. Також шанувальникам доведеться повертати квитки на виступ у Києві, який було заплановано на 4 серпня.

Про скасування своїх концертів в Одесі та Києві повідомила сама Zivert в Instagram.

Співачка пояснила, що не зможе приїхати до України через те, що Росія досі перебуває у червоній зоні за розповсюдженням коронавірусу.

Придбані квитки повернуть у період із 21 липня до 28 липня, додала Zivert.

Нагадаємо, Zivert порушила українське законодавство, коли приїжджала з гастролями до анексованого Криму. Водночас представники концертного майданчика в Україні, де мало відбутися шоу співачки, стверджують, що зірка вже виступала після цього в Києві.

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Російського актора не пустили до України

13 липня 2020 року українські прикордонники розвернули в аеропорту Бориспіль російського актора Антона Пампушного.

Росіянина не пустили до України через те, що він відвідав анексований Крим під час зйомок у російському фільмі Балканський рубіж.