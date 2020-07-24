The Walt Disney Company переносить прем’єри низки фільмів через пандемію коронавірусу у світі.

Так, реліз стрічки Мулан, який повинен був відбутися в серпні 2020 року, вже затримується. Тепер прем’єра відкладена на невизначений строк.

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У Disney зазначили, що фахівці компанії вирішують, як краще показати фільм глядачам.

Фільм Аватар 2 повинен був побачити світ у грудні 2021 року, проте тепер прем’єру перенесли на 2022 рік.

Зоряні війни також вийдуть через рік від запланованої дати релізу – у грудні 2023 року.

Мої думки тихі вийде на НВО Europe

Восени на НВО Europe вийде картина Мої думки тихі – дебютний український фільм режисера Антоніо Лукича.

Контракт на показ стрічки підписали ще навесні, проте, тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки за міжнародними стандартами QC компанії HBO.