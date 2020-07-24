Український співак Потап розповів, що найнезвичайніше місце, де у нього був секс – це літак.

Про це він зізнався в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

– Не раз було в літаку навіть. Якщо великий боїнг, там можна поміститися. Були спроби і в маленьких літаках звичайно, але у нас це і триває. Ми тягнемося один до одного і любимо один одного.

Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Також Потап зізнався, що була близькість з Каменських в гримерці після корпоративів і в автобусі з людьми.

– Вона у мене викликає такі почуття, і не може зупинити. Коли довго не бачимося буває навіть секс по телефону, – зізнається Потап.

Також в інтерв’ю Потап розповів, що свариться зі своєю дружиною Настею Каменських рідко і через дрібниці. За словами Потапа, Каменських зривається зі свого режиму лише через нього і іноді злиться.

Також він розповів, що розкидає свої речі і забуває про них. Артист пов’язує це з частими гастролями і життям в готелях.