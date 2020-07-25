В Україні у серпні оголосять національний відбір для участі у дитячому Євробаченні 2020, яке відбудеться у Польщі 29 листопада.

Зруш світ (Move the World) – це гасло конкурсу. Воно має нагадати про силу єдності усіх людей на планеті, незалежно від того, чим вони займаються.

Конкурс вдруге поспіль прийматиме суспільний мовник Telewizja Polska.

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Дитяче Євробачення 2019

Україну на дитячому Євробаченні 2019 представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.

Вперше конкурс провели у 2003 році, Україна бере участь з 2006-го. За весь час у ньому взяли участь 39 країн.

Євробачення 2020

Основний міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 цього року скасували через пандемію коронавірусу.

Проте гурт Go_A, який виграв нацвідбір, представлятиме Україну на Євробаченні у 2021 році. Додатковий відбір не проводитиметься.

Джерело: Суспільне