Сьогодні, 25 липня, ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій вийшла заміж за віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Пара лише офіційно оформила свій союз, а святкування вирішила перенести на невизначений термін у зв’язку з ситуацією у світі, і Україні зокрема.

– Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску Каланчак на адміністративній межі Криму з Херсонською областю. Саме там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, аби показати, що будь-який українець може зробити те саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це, дійсно, зручно, доступно і головне – безпечно, – зазначив віце-прем’єр.











Юлія Зорій вийшла заміж за віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова / 3 фотографии

Читайте: Ведуча ICTV показала, як накачати ноги за допомогою 1 вправи

Дату розпису Юлія та Олексій також переносили через карантинні обмеження. Церемонія мала відбутися ще на початку червня.

Безпека для нас на першому місці. Карантин не вплинув на наші стосунки, навпаки, зміцнив їх ще більше. Ми багато чого зрозуміли разом, переосмислили, переоцінили. І те, що дата розпису змістилася, нас не засмутило, бо це звичайна формальність, – розповіла Юлія Зорій.

На розписі були присутні лише свідки, брат Олексія, сестра Юлії та двоє зіркових гостей.

Пропозиція у День святого Валентина

Про заручини Олексія Резнікова та Юлії Зорій стало відомо 14 лютого 2020 року.

Резніков на початку лютого був представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську.

– Колись я зробив пост, в момент звільнення з публічної служби, про те, що маю в планах довчитися та закохатися. Плани завжди реалізуються, якщо свідомо відправляєш запит у Всесвітній простір. Вона сказала так, – написав Резніков у себе на сторінці Facebook.