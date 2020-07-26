Блогер і ведуча Настя Івлєєва і її чоловік репер Елджі заразилися коронавірусом.

Про це Івлєєва повідомила в Instagram.

– Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні! Подробиці нашої хвороби, симптоми, розповім трохи пізніше, – написала Настя Івлєєва.

Репер пожартував, якщо у нього корона, він тепер – король.











Настя Івлєєва та Елджей захворіли на коронавірус / 3 фотографии

Івлєєва останні кілька днів говорила, що вони з чоловіком хворіють, тому здали тест на Covid-19. Результат виявився позитивним.

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Разом з парою наразі живе мама Насті – вона в зоні ризику.

Коронавірус у Тома Хенкса

Одним з перших голлівудський акторів, хто заразився коронавірусом став Том Хенкс.

12 березня Том Хенкс і Рита Вілсон повідомили, що захворіли коронавірусом. Пара перебувала в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі.

17 березня їх виписали з лікарні після лікування. Пара проходила карантин у своєму орендованому будинку в Квінсленді.