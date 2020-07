Джон Саксон помер від ускладнень пневмонії

Відомий американський актор Джон Саксон помер на 84-му році життя, напередодні свого дня народження.

Причиною його смерті стали ускладнення внаслідок запалення легень.

Найвідоміша роль Саксона – лейтенант Томпсон у трилогії Жах на вулиці В’язів.

Про смерть актора повідомив британський кінорежисер Едгар Райт.

Він назвав Саксона культовим актором та висловив свої співчуття.

Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8

— edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020