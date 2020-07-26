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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер актор з фільму Жах на вулиці В’язів Джон Саксон

Відомий американський актор Джон Саксон помер на 84-му році життя, напередодні свого дня народження.

Причиною його смерті стали ускладнення внаслідок запалення легень.

Найвідоміша роль Саксона – лейтенант Томпсон у трилогії Жах на вулиці В’язів.

Джон Саксон помер від ускладнень пневмонії

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Про смерть актора повідомив британський кінорежисер Едгар Райт.

Він назвав Саксона культовим актором та висловив свої співчуття.

Джон Саксон (справжнє ім’я – Карміне Орріко) почав зніматися в кіно в середині 1950-х років.

Окрім іменитого фільму Жах на вулиці В’язів, актор відомий роллю Ропера у стрічці Вихід Дракона з майстром східних єдиноборств Брюсом Лі.

Наприкінці 1980-х Джон Саксон став режисером хоррору Будинок смерті.

Смерть автора шоу Хто хоче стати мільйонером

Цими вихідними стало відомо про смерть Реджіса Філбіна, відомого американського телеведучого.

Свою кар’єру він також розпочав ще у 1950-х роках, а піком успіху Філбіна стало шоу Хто хоче стати мільйонером.

До Книги рекордів Гіннесса телеведучий потрапив за найдовшу тривалість перебування в американському телеефірі, яка перевищила 17 тис. годин.

Реджіс Філбін помер у віці 88 років.

Фото: Nightmare on Elm Street (скріншот)

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