Реджіс Філбін помер від хвороби серця

На 89-му році життя помер легендарний американський телеведучий Реджіс Філбін.

Останнім часом у нього були серйозні проблеми із серцем. Чоловік помер за місяць до свого дня народження.

Свою кар’єру Філбін розпочав ще у 1950-х роках, а піком успіху стало шоу Хто хоче стати мільйонером.

На смерть телеведучого відреагував президент США Дональд Трамп.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020