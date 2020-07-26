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Помер Реджіс Філбін – автор шоу Хто хоче стати мільйонером

На 89-му році життя помер легендарний американський телеведучий Реджіс Філбін.

Останнім часом у нього були серйозні проблеми із серцем. Чоловік помер за місяць до свого дня народження.

Реджіс Філбін помер від хвороби серця

Свою кар’єру Філбін розпочав ще у 1950-х роках, а піком успіху стало шоу Хто хоче стати мільйонером.

На смерть телеведучого відреагував президент США Дональд Трамп.

– Один із легендарних в історії телебачення… Він був фантастичною людиною і моїм другом. Він продовжував говорити мені балотуватися в президенти… Реджіс, ми тебе любимо.

У 2004 році телеведучого було занесено до Книги рекордів Гіннесса за найдовшу тривалість перебування в американському телеефірі, яка перевищила 17 тис. годин.

Реджіс Філбін залишив вагомий слід в історії телебачення, його називали “найпрацелюбнішою людиною в шоу-бізнесі” США.

Фото: Dreamstime

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