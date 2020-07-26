Каньє Вест вибачився перед Кім Кардашян в Twitter

Відомий американський репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардашян.

Він також додав, що дуже жалкує про те, що допустив обговорення їхнього особистого життя у Twitter.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

– Я хотів би вибачитися перед своєю дружиною Кім за те, що публічно розповів про те, що було нашою особистою справою. Я не зміг захистити її так, як вона завжди захищала мене. Кім, також я хочу сказати, що знаю, що зробив тобі боляче. Будь ласка, пробач мені. І спасибі, що ти завжди була поруч зі мною і була готова підтримати мене.

Кім поки не давала жодних коментарів та реакцій у відповідь на допис чоловіка, батька чотирьох їхніх дітей.

Конфлікт між Кім і Каньє

Почалось усе з першої зустрічі Каньє Веста із виборцями, яка відбулася після оголошення планів балотуватися в президенти США.

Там репер, будучи дуже відвертим, розповів, що його старшої доньки Норт могло й не бути – він наполягав, аби Кім зробила аборт.

Мати Кім Кардашян була шокована тим, що Каньє оголосив про це публічно.

Після цього репер розпочав “Twitter-війну” проти своєї дружини й тещі, погрожуючи та публікуючи принизливі факти з життя родини.

Кім Кардашян заявила, що поведінка його чоловіка пояснюється біполярними розладами, що ще більше розлютило Каньє.

На тлі скандальних твітів у мережі почали ширитися чутки, що пара готує документи про розлучення.

Наразі Кім з дітьми живе окремо від Каньє, а самого репера днями помітили біля однієї із психіатричних клінік.

Фото: kanyewestt_official, kimkardashian