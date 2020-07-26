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Знаю, що зробив тобі боляче: Каньє Вест вибачився перед Кім Кардашян

Відомий американський репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардашян.

Він також додав, що дуже жалкує про те, що допустив обговорення їхнього особистого життя у Twitter.

– Я хотів би вибачитися перед своєю дружиною Кім за те, що публічно розповів про те, що було нашою особистою справою. Я не зміг захистити її так, як вона завжди захищала мене.

Кім, також я хочу сказати, що знаю, що зробив тобі боляче. Будь ласка, пробач мені. І спасибі, що ти завжди була поруч зі мною і була готова підтримати мене.

Кім поки не давала жодних коментарів та реакцій у відповідь на допис чоловіка, батька чотирьох їхніх дітей.

Каньє Вест вибачився перед Кім Кардашян в Twitter

Конфлікт між Кім і Каньє

Почалось усе з першої зустрічі Каньє Веста із виборцями, яка відбулася після оголошення планів балотуватися в президенти США.

Там репер, будучи дуже відвертим, розповів, що його старшої доньки Норт могло й не бути – він наполягав, аби Кім зробила аборт.

Мати Кім Кардашян була шокована тим, що Каньє оголосив про це публічно.

Після цього репер розпочав “Twitter-війну” проти своєї дружини й тещі, погрожуючи та публікуючи принизливі факти з життя родини.

Кім Кардашян заявила, що поведінка його чоловіка пояснюється біполярними розладами, що ще більше розлютило Каньє.

На тлі скандальних твітів у мережі почали ширитися чутки, що пара готує документи про розлучення.

Наразі Кім з дітьми живе окремо від Каньє, а самого репера днями помітили біля однієї із психіатричних клінік.

Фото: kanyewestt_official, kimkardashian

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