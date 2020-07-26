Каньє Вест вибачився перед Кім Кардашян в Twitter

Відомий американський репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардашян.
Він також додав, що дуже жалкує про те, що допустив обговорення їхнього особистого життя у Twitter.
I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.
I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.
— ye (@kanyewest) July 25, 2020
– Я хотів би вибачитися перед своєю дружиною Кім за те, що публічно розповів про те, що було нашою особистою справою. Я не зміг захистити її так, як вона завжди захищала мене.
Кім, також я хочу сказати, що знаю, що зробив тобі боляче. Будь ласка, пробач мені. І спасибі, що ти завжди була поруч зі мною і була готова підтримати мене.
Кім поки не давала жодних коментарів та реакцій у відповідь на допис чоловіка, батька чотирьох їхніх дітей.
Конфлікт між Кім і Каньє
Почалось усе з першої зустрічі Каньє Веста із виборцями, яка відбулася після оголошення планів балотуватися в президенти США.
Там репер, будучи дуже відвертим, розповів, що його старшої доньки Норт могло й не бути – він наполягав, аби Кім зробила аборт.
Мати Кім Кардашян була шокована тим, що Каньє оголосив про це публічно.
Після цього репер розпочав “Twitter-війну” проти своєї дружини й тещі, погрожуючи та публікуючи принизливі факти з життя родини.
Кім Кардашян заявила, що поведінка його чоловіка пояснюється біполярними розладами, що ще більше розлютило Каньє.
На тлі скандальних твітів у мережі почали ширитися чутки, що пара готує документи про розлучення.
Наразі Кім з дітьми живе окремо від Каньє, а самого репера днями помітили біля однієї із психіатричних клінік.