Український телеведучий Сергій Притула розповів, як переживає карантин з сім’єю та як запровадженні карантинні заходи вплинули на творчість його гумористичного шоу Вар’яти.

– Було декілька спалахів у голові, які з’являлися. Перше – це безпека сім’ї, ми відбули карантин максимально серйозно. Раз в тиждень ми виїжджали за 40 км від Києва, знайшли собі місце на березі озера, де влаштовували пікніки.

Він розповів, що лише в кінці травня його сім’я зробила пом’якшення карантину та поїхала на відпочинок до Карпат.

– Однак ми навіть не перетиналися з людьми, які нам здали будиночок.

На початку карантину одним з хвилюючих питань для телеведучого була діяльність шоу Вар’яти, де він є керівником.

Сергій Притула розповів, що спочатку концерти переносили, однак вже пізніше стало зрозуміло, що пандемія коронавірусу в Україні затягнеться.

– Найближчий концерт у нас стоїть 28 серпня, останній був 10 березня. Півроку ми без концертів. Це одразу змусило почати шукати нові горизонти, бо якщо немає концертів, телезйомок, корпоративної діяльності, де ж гроші брати на утримання колективу.

Він розповів, що наразі фонд витрат оптимізовано, тому не дуже сильно переймається за добробут колективу.

– У нас всі почали активно розвивати свої соцмережі, робити відео для YouTube, з’явилась монетизація та рекламодавці.

За результатами соцдослідження, яке провели на початку року, рейтинг чинного мера Віталія Кличка становить 31%. Водночас за Сергія Притулу проголосувати готові 9,9% киян.