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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Топимо жир – перші результати схуднення Alyona Alyona

Популярна українська реперка Alyona Alyona схудла на 10 кілограмів. Про збалансований режим харчування та перші результати схуднення – читайте в матеріалі.

Співачка оприлюднила у своєму Instagram фото, де видно перші результати тренувань та дієти. Зірка позує в спортивному одязі з набором дієтичних продуктів у руках. Замість запланованих 4 місяців співачці вдалося скинути зайві кілограми усього лише за 1,5 місяця.

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‼️-10 кілограм‼️ ⠀ Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. ⠀ 15 червня після дня народження (виповнилося 29 років) мої ваги показали 127,5 кг, і оскільки концертна діяльність зупинена, я вирішила приділити час тілу і схуднути за рік на 29 кг. ⠀ Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди ????????????) ⠀ І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀ І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років ????, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення – в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету ???????????? ⠀ Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀ Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀ Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. ⠀ Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості ???????????? Ще раз дякую всім за поради та підтримку. Для нас просто не існує нічого неможливого!

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on

Співачка зізналася, що на момент отримання результатів аналізів була за крок до цукрового діабету, тому програму схуднення почала з консультації в лікаря, до чого закликає й своїх підписників. У харчовому раціоні зірки наразі перебуває багато овочів, круп з низьким глікемічним індексом, а також оливкова та льонова олія. Зірка не їсть молочних продуктів та солодощів.

Читайте: Три базових правила, як швидко схуднути на карантині

Також співачка повідомила, що починає свій день о 6 ранку і лягає спати не пізніше 23 години. При цьому зірка харчується тричі на день.

Alyona Alyona пообіцяла, що незабаром розкриє секрети своїх тренувань.

Фанати підтримують дівчину в її прагненні схуднути та всіляко висловлюють своє захоплення:

  • Ти велика молодець! Бажаю успіхів!
  • Розумниця! Продовжуй далі в тому ж дусі!
  • Цілеспрямована, впевнена і неперевершена… Це все про тебе!

Нещодавно у своєму Instagram відома українська реперка Alyona Alyona оприлюднила інформацію щодо своєї ваги, а також заявила, що збирається скинути зайві кілограми:

Топимо жир! І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила. 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді за рік вирішила схуднути на 29 кг!

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