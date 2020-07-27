Популярна українська реперка Alyona Alyona схудла на 10 кілограмів. Про збалансований режим харчування та перші результати схуднення – читайте в матеріалі.
Співачка оприлюднила у своєму Instagram фото, де видно перші результати тренувань та дієти. Зірка позує в спортивному одязі з набором дієтичних продуктів у руках. Замість запланованих 4 місяців співачці вдалося скинути зайві кілограми усього лише за 1,5 місяця.
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‼️-10 кілограм‼️ ⠀ Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. ⠀ 15 червня після дня народження (виповнилося 29 років) мої ваги показали 127,5 кг, і оскільки концертна діяльність зупинена, я вирішила приділити час тілу і схуднути за рік на 29 кг. ⠀ Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди ????????????) ⠀ І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀ І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років ????, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення – в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету ???????????? ⠀ Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀ Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀ Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. ⠀ Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості ???????????? Ще раз дякую всім за поради та підтримку. Для нас просто не існує нічого неможливого!
Співачка зізналася, що на момент отримання результатів аналізів була за крок до цукрового діабету, тому програму схуднення почала з консультації в лікаря, до чого закликає й своїх підписників. У харчовому раціоні зірки наразі перебуває багато овочів, круп з низьким глікемічним індексом, а також оливкова та льонова олія. Зірка не їсть молочних продуктів та солодощів.
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Також співачка повідомила, що починає свій день о 6 ранку і лягає спати не пізніше 23 години. При цьому зірка харчується тричі на день.
Alyona Alyona пообіцяла, що незабаром розкриє секрети своїх тренувань.
Фанати підтримують дівчину в її прагненні схуднути та всіляко висловлюють своє захоплення:
- Ти велика молодець! Бажаю успіхів!
- Розумниця! Продовжуй далі в тому ж дусі!
- Цілеспрямована, впевнена і неперевершена… Це все про тебе!
Нещодавно у своєму Instagram відома українська реперка Alyona Alyona оприлюднила інформацію щодо своєї ваги, а також заявила, що збирається скинути зайві кілограми:
Топимо жир! І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила. 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді за рік вирішила схуднути на 29 кг!