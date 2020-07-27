Популярна українська реперка Alyona Alyona схудла на 10 кілограмів. Про збалансований режим харчування та перші результати схуднення – читайте в матеріалі.

Співачка оприлюднила у своєму Instagram фото, де видно перші результати тренувань та дієти. Зірка позує в спортивному одязі з набором дієтичних продуктів у руках. Замість запланованих 4 місяців співачці вдалося скинути зайві кілограми усього лише за 1,5 місяця.

Співачка зізналася, що на момент отримання результатів аналізів була за крок до цукрового діабету, тому програму схуднення почала з консультації в лікаря, до чого закликає й своїх підписників. У харчовому раціоні зірки наразі перебуває багато овочів, круп з низьким глікемічним індексом, а також оливкова та льонова олія. Зірка не їсть молочних продуктів та солодощів.

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Також співачка повідомила, що починає свій день о 6 ранку і лягає спати не пізніше 23 години. При цьому зірка харчується тричі на день.

Alyona Alyona пообіцяла, що незабаром розкриє секрети своїх тренувань.

Фанати підтримують дівчину в її прагненні схуднути та всіляко висловлюють своє захоплення:

Ти велика молодець! Бажаю успіхів!

Розумниця! Продовжуй далі в тому ж дусі!

Цілеспрямована, впевнена і неперевершена… Це все про тебе!

Нещодавно у своєму Instagram відома українська реперка Alyona Alyona оприлюднила інформацію щодо своєї ваги, а також заявила, що збирається скинути зайві кілограми: