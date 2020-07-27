Британська акторка, виконавиця ролі Санси Старк у серіалі Гра престолів Софі Тернер вперше стала мамою.

Вона та її чоловік, співак Джо Джонас, стали батьками 22 липня, пологи пройшли у одному із медзакладів Лос-Анджелеса.

Пара поки не повідомляла про радісну подію, про народження первістка дізналися ЗМІ.

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Журналістам вдалося дізнатися і стать немовляти: Софі Тернер народила дівчинку. Ім’я малюка поки невідоме.

Особисте життя Софі Тернер

Софі Тернер та Джо Джонс побралися у липні 2019 року.

Вони відсвяткували весілля у Франції, а потім ділилися фото романтичної церемонії у мережі.

Про свою вагітність Софі Тернер офіційно не повідомляла. Інформацію про стан зірки розповсюдили журналісти у лютому 2020 року.

Джерело: TMZ