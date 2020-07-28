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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Еммі 2020: оголошено номінантів премії

20 вересня відбудеться 72-а церемонія Еммі. Американський телеведучий, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел вестиме церемонію.

У зв’язку з ситуацією в усьому світі, яка склалася через пандемію коронавірусу, поки невідомо, в якому форматі буде проходити церемонія. За інформацією ЗМІ, замість особистої присутності номінанти зможуть підключатися по Zoom.

Основний список номінантів премії Еммі 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Найкращий драматичний серіал:

  • Краще телефонуйте Солу;
  • Озарк;
  • Вбиваючи Єву;
  • Спадкоємці;
  • Розповідь служниці;
  • Корона;
  • Мандалорець;
  • Дуже дивні справи.

Кращий комедійний серіал:

  • Дивовижна місіс Мейзел;
  • Шіттс Крик;
  • У кращому світі;
  • Стримай свій ентузіазм;
  • Мертвий для мене;
  • Біла ворона;
  • Метод Комінскі;
  • Чим ми зайняті в тіні.

Найкращий міні-серіал

  • Хранителі;
  • Місіс Америка;
  • Неймовірне;
  • Неортодоксальна;
  • І всюди тліють пожежі.

Найкращий комедійний серіал

  • Стримай свій ентузіазм;
  • У кращому світі;
  • Мертвий для мене;
  • Біла ворона;
  • Метод Комінскі;
  • Дивовижна місіс Мейзел;
  • Шіттс Крик;
  • Чим ми зайняті в тіні.

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон (Чорнуватий);
  • Дон Чідл (Чорний понеділок);
  • Тед Денсон (В кращому світі);
  • Майкл Дуглас (Метод Комінскі);
  • Юджин Леві (Шіттс Крик);
  • Рамі Юссеф (Рамі).

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

  • Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене);
  • Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел);
  • Лінда Карделліні (Мертвий для мене);
  • Кетрін О’Хара (Шіттс Крик);
  • Ісса Рей (Біла ворона);
  • Трейсі Елліс Росс (Чорнуватий).

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Джейсон Бейтман (Озарк);
  • Брайан Кокс (Спадкоємці);
  • Стерлінг К. Браун (Це ми);
  • Стів Карелл (Ранкове шоу);
  • Джеремі Стронг (Спадкоємці);
  • Біллі Портер (Поза).

Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі

  • Дженніфер Еністон (Ранкове шоу);
  • Олівія Коулман (Корона);
  • Джоді Комер (Вбиваючи Єву);
  • Лора Лінні (Озарк);
  • Сандра О (Вбиваючи Єву);
  • Зенден (Ейфорія).

Найкраща чоловіча роль в міні-серіалі/телефільмі

  • Джеремі Айронс (Хранителі);
  • Х’ю Джекман (Бездоганний);
  • Пол Мескала (Нормальні люди);
  • Джеремі Поуп (Голлівуд);
  • Марк Руффало (Я знаю, що це правда).

Найкраща жіноча роль в міні-серіалі/телефільмі

  • Кейт Бланшетт (Місіс Америка);
  • Шира Хаас (Неортодоксальна);
  • Реджина Кінг (Хранителі);
  • Октавія Спенсер (Мадам Сі Джей Уокер);
  • Керрі Вашингтон (І всюди тліють пожежі).

З повним списком номінантів премії Еммі 2020 можна ознайомитися за цим посиланням.

Еммі – американська телевізійна премія. Її вважають телевізійним еквівалентом Оскара. Церемонія відбувається з 1949 року. Відомий режисер Гленн Вейс зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен під час вручення премії Еммі.

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