20 вересня відбудеться 72-а церемонія Еммі. Американський телеведучий, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел вестиме церемонію.

У зв’язку з ситуацією в усьому світі, яка склалася через пандемію коронавірусу, поки невідомо, в якому форматі буде проходити церемонія. За інформацією ЗМІ, замість особистої присутності номінанти зможуть підключатися по Zoom.

Основний список номінантів премії Еммі 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Найкращий драматичний серіал:

Краще телефонуйте Солу;

Озарк;

Вбиваючи Єву;

Спадкоємці;

Розповідь служниці;

Корона;

Мандалорець;

Дуже дивні справи.

Кращий комедійний серіал:

Дивовижна місіс Мейзел;

Шіттс Крик;

У кращому світі;

Стримай свій ентузіазм;

Мертвий для мене;

Біла ворона;

Метод Комінскі;

Чим ми зайняті в тіні.

Найкращий міні-серіал

Хранителі;

Місіс Америка;

Неймовірне;

Неортодоксальна;

І всюди тліють пожежі.

Найкращий комедійний серіал

Стримай свій ентузіазм;

У кращому світі;

Мертвий для мене;

Біла ворона;

Метод Комінскі;

Дивовижна місіс Мейзел;

Шіттс Крик;

Чим ми зайняті в тіні.

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон (Чорнуватий);

Дон Чідл (Чорний понеділок);

Тед Денсон (В кращому світі);

Майкл Дуглас (Метод Комінскі);

Юджин Леві (Шіттс Крик);

Рамі Юссеф (Рамі).

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене);

Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел);

Лінда Карделліні (Мертвий для мене);

Кетрін О’Хара (Шіттс Крик);

Ісса Рей (Біла ворона);

Трейсі Елліс Росс (Чорнуватий).

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман (Озарк);

Брайан Кокс (Спадкоємці);

Стерлінг К. Браун (Це ми);

Стів Карелл (Ранкове шоу);

Джеремі Стронг (Спадкоємці);

Біллі Портер (Поза).

Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі

Дженніфер Еністон (Ранкове шоу);

Олівія Коулман (Корона);

Джоді Комер (Вбиваючи Єву);

Лора Лінні (Озарк);

Сандра О (Вбиваючи Єву);

Зенден (Ейфорія).

Найкраща чоловіча роль в міні-серіалі/телефільмі

Джеремі Айронс (Хранителі);

Х’ю Джекман (Бездоганний);

Пол Мескала (Нормальні люди);

Джеремі Поуп (Голлівуд);

Марк Руффало (Я знаю, що це правда).

Найкраща жіноча роль в міні-серіалі/телефільмі

Кейт Бланшетт (Місіс Америка);

Шира Хаас (Неортодоксальна);

Реджина Кінг (Хранителі);

Октавія Спенсер (Мадам Сі Джей Уокер);

Керрі Вашингтон (І всюди тліють пожежі).

З повним списком номінантів премії Еммі 2020 можна ознайомитися за цим посиланням.

Еммі – американська телевізійна премія. Її вважають телевізійним еквівалентом Оскара. Церемонія відбувається з 1949 року. Відомий режисер Гленн Вейс зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен під час вручення премії Еммі.