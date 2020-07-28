20 вересня відбудеться 72-а церемонія Еммі. Американський телеведучий, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел вестиме церемонію.
У зв’язку з ситуацією в усьому світі, яка склалася через пандемію коронавірусу, поки невідомо, в якому форматі буде проходити церемонія. За інформацією ЗМІ, замість особистої присутності номінанти зможуть підключатися по Zoom.
Основний список номінантів премії Еммі 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Найкращий драматичний серіал:
- Краще телефонуйте Солу;
- Озарк;
- Вбиваючи Єву;
- Спадкоємці;
- Розповідь служниці;
- Корона;
- Мандалорець;
- Дуже дивні справи.
Кращий комедійний серіал:
- Дивовижна місіс Мейзел;
- Шіттс Крик;
- У кращому світі;
- Стримай свій ентузіазм;
- Мертвий для мене;
- Біла ворона;
- Метод Комінскі;
- Чим ми зайняті в тіні.
Найкращий міні-серіал
- Хранителі;
- Місіс Америка;
- Неймовірне;
- Неортодоксальна;
- І всюди тліють пожежі.
Найкращий комедійний серіал
- Стримай свій ентузіазм;
- У кращому світі;
- Мертвий для мене;
- Біла ворона;
- Метод Комінскі;
- Дивовижна місіс Мейзел;
- Шіттс Крик;
- Чим ми зайняті в тіні.
Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон (Чорнуватий);
- Дон Чідл (Чорний понеділок);
- Тед Денсон (В кращому світі);
- Майкл Дуглас (Метод Комінскі);
- Юджин Леві (Шіттс Крик);
- Рамі Юссеф (Рамі).
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі
- Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене);
- Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел);
- Лінда Карделліні (Мертвий для мене);
- Кетрін О’Хара (Шіттс Крик);
- Ісса Рей (Біла ворона);
- Трейсі Елліс Росс (Чорнуватий).
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Джейсон Бейтман (Озарк);
- Брайан Кокс (Спадкоємці);
- Стерлінг К. Браун (Це ми);
- Стів Карелл (Ранкове шоу);
- Джеремі Стронг (Спадкоємці);
- Біллі Портер (Поза).
Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі
- Дженніфер Еністон (Ранкове шоу);
- Олівія Коулман (Корона);
- Джоді Комер (Вбиваючи Єву);
- Лора Лінні (Озарк);
- Сандра О (Вбиваючи Єву);
- Зенден (Ейфорія).
Найкраща чоловіча роль в міні-серіалі/телефільмі
- Джеремі Айронс (Хранителі);
- Х’ю Джекман (Бездоганний);
- Пол Мескала (Нормальні люди);
- Джеремі Поуп (Голлівуд);
- Марк Руффало (Я знаю, що це правда).
Найкраща жіноча роль в міні-серіалі/телефільмі
- Кейт Бланшетт (Місіс Америка);
- Шира Хаас (Неортодоксальна);
- Реджина Кінг (Хранителі);
- Октавія Спенсер (Мадам Сі Джей Уокер);
- Керрі Вашингтон (І всюди тліють пожежі).
З повним списком номінантів премії Еммі 2020 можна ознайомитися за цим посиланням.
Еммі – американська телевізійна премія. Її вважають телевізійним еквівалентом Оскара. Церемонія відбувається з 1949 року. Відомий режисер Гленн Вейс зробив пропозицію своїй дівчині Джен Свендсен під час вручення премії Еммі.